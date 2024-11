Per Pruccoli cento voti a Verucchio

Nemo propheta in patria, ed anche in queste elezioni regionali la platea dei candidati a cui il detto si addice vede accomodarsi nomi illustri. Partiamo con Giorgio Pruccoli, ex sindaco di Verucchio per due mandati, e candidato a sorpresa nelle fila di Forza Italia in questa tornata. In tutta la provincia Pruccoli si è fermato a 363 preferenze, il meno votato tra i quattro di Forza Italia. Ma è nella sua Verucchio che ci si poteva aspettare qualcosa di più. Nel territorio che ha guidato da sindaco per due volte, ha racimolato 102 voti, non un plebiscito se si pensa che i candidati Pd a Verucchio hanno fatto incetta di preferenze con Parma (461), e c’era da aspettarselo, ma anche con Petitti e Raffaelli (104). Spostandosi verso Rimini, Carlo Rufo Spina si presentava come un candidato radicato sul territorio per FdI. Nelle 143 sezioni riminesi si è fermato a 487 voti, in un elettorato che si è polarizzato su Nicola Macello in grado di arrivare a superare le 3mila preferenze. Per Spina complessivamente 659 voti.

Con un’affluenza così bassa a distinguersi sono stati i cosiddettti ’portatori d’acqua’, quei candidati che sono riusciti a portare quanti più voti possibile alla propria lista. Operazione riuscita solo a metà alla lista Rete civica per Ugolini dove a distinguersi sono state Cecilia Argentina con 892 referenze e Silvia Travaglini con 400, mentre Robson Wagner Pezzuol e Cristiano Pompili hanno racimolato in tutta la provincia rispettivamente 48 e 65 voti. In Emilia Romagna futura Letizia Magnani si è fermata a 44 preferenze, mentre nei Civici con De Pascale, Isabel Fonseca non ha superato il centinaio fermandosi a 96.