Piano urbanistico, ciclo di incontri

Si chiama ‘Abbiamo un Piano’ il ciclo di conferenze e incontri dedicato alla proposta di Piano urbanistico generale (Pug) del Circondario.

Gli appuntamenti: 10 gennaio a Imola alle 18 nell’auditorium (ex Chiesa) dell’Osservanza; 30 gennaio Medicina alle 20.30 nella sala Auditorium (via Pillio, 1); 8 febbraio Borgo Tossignano alle 20.30 in Municipio (Piazza Unità d’Italia, 7). Gli incontri sono aperti a tutti: cittadini, tecnici, associazioni e imprese. È necessaria l’iscrizione attraverso i form online pubblicati sul sito del Pug del Circondario.

"Siamo giunti alla fase di assunzione del Pug che prevede che tutti possano inviare Osservazioni formali - ricorda Marco Panieri, presidente del Circondario –. Per questo abbiamo voluto promuovere un ciclo di incontri tematici per informare e far conoscere ai cittadini e alle cittadine dei nostri comuni la proposta di Piano del nuovo strumento urbanistico che riguarderà l’assetto del nostro territorio per i prossimi anni". "Abbiamo immaginato degli incontri con cui favorire l’interazione col pubblico - dice Simonetta d’Amore, garante della Partecipazione del Pug –. Il primo incontro a Imola sarà strutturato attraverso una lezione plenaria a cura dell’Ufficio di Piano a cui seguirà un dibattito semi-strutturato".