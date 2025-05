"Pochi eventi,. Dozza è più viva"

"Per i giovani sicuramente mancano punti di aggregazione, ma anche per le persone della mia età non è facile" ha commentato la residente Ada Viviana Falco quando le è stato chiesto cosa aggiungerebbe a Toscanella. "Prima ci trovavamo ogni mercoledì al mercato, oggi sono rimaste solo quattro bancarelle – spiega la Falco –, il venerdì c’era il mercato Campagna Amica con la frutta e la verdura, ora non più". La cittadina, sconfortata dalla mancanza perfino di un cinema o teatro, osserva Dozza in una luce più positiva. "A Dozza si organizzano più eventi, per esempio adesso a maggio ci sarà la festa del vino… si potrebbe fare qualcosa anche qui".