Pranzo speciale per gli over 75

Mercatini di Sassoleone ma non solo per il Natale di Casalfiumanese e delle sue frazioni con il programma di ‘Che la magia abbia inizio’. Nel capoluogo, dopo l’accensione delle luminarie della torre dell’orologio in agenda questa sera insieme alla Compagnia DoppioSenso, sabato 16, alle 20, si virerà verso il teatro di via 2 Giugno per la tombola con tanto di arrivo di Babbo Natale tra tè caldo, vin brulè e caldarroste. Il giorno dopo, nella stessa location ma alle 15.30, spazio alla musica live con Roberto Luti ed Elisabetta Maulo per un evento curato dall’associazione ‘Federica Negri’. Il 23, alle 16.30 in piazza Cavalli e nella piazzetta della Solidarietà, riflettori puntati sulla magia del presepe vivente con l’incursione di Santa Claus in persona per la gioia di tutti i bimbi. Lo stesso giorno ci sarà anche il brindisi natalizio delle 11 nella saletta parrocchiale della Valsellustra e la tombola delle 20 nella sala civica di Sassoleone. Senza dimenticare cultura, arte e solidarietà. Laboratori creativi e letture natalizie protagonisti il 16, alle 10 e alle 15.30, a Sassoleone e San Martino in Pedriolo (dove il 10 si accenderà l’albero e andrà in scena lo spettacolo per bambini ‘Al Lus ad San Martèn, ndr) poi nel pomeriggio del 22 in biblioteca a Casalfiumanese. Infine, mani tese per supportare il prossimo con la versione festiva di ‘Pranziamo Insieme’, dedicata agli over 75 per scacciare lo spettro dell’abbandono e della solitudine, il 18, 19 e 20 all’ora di pranzo su tutto il territorio.