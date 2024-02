Presidio pacifista in piazza Caduti

Si è tenuto ieri in piazza Caduti un partecipato presidio per la Pace per chiedere il cessate il fuoco in Palestina e Ucraina. Al Comitato Pace e Diritti del circondario imolese aderiscono Anpi, Arci Bologna, Arci Estro, Circolo Don Milani, Ass. Fare Cambiare Migliorare, Auser, Camminando Insieme, Cgil Imola, Cidas, Cisl, Cupla, Emergency, Gruppo Comunista imolese, Gruppo consiliare Sinistra imolese, Imola Futuro, Libera, No Sprechi, Partito Democratico, Partito Rifondazione Comunista-Sinistra, PerLeDonne, Primola, Spazio Pace, StationToStation2Agosto, Udi, Uil, Uisp e al presidio ha aderito anche la Comunità Papa Giovanni XXIII.