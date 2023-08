Punto da una vespa, sviene e finisce fuori strada in auto a Dozza

Dozza, 7 agosto 2023 – La puntura e la corsa verso l’ospedale. Poi la vista che comincia a calare, mentre il sospiro si fa affannoso. L’auto finisce fuori strada e precipita in una scarpata.

E’ la disavventura di un anziano, l’altra mattina, dopo essere stato colpito dall’insetto ha subito preso l’auto per andare a farsi medicare al pronto soccorso del Santa Maria della Scaletta.

Poi l'incidente, che fortunatamente non ha avuto gravi conseguenze, è avvenuto in via Valsellustra. Alla guida dell'utilitaria c'era un pensionato di 83 anni, rimasto praticamente incolume.

Sono intervenuti il 118, che ha accompagnato l'anziano al pronto soccorso per accertamenti, e per i rilievi i carabinieri.