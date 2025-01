"Raccolta rifiuti inefficiente"

"II servizio di raccolta rifiuti troppo inefficiente e costoso". Lo afferma Christian Rodondi, consigliere di opposizione Casalfiumanese con la lista ‘Voce’ in quota Forza Italia: "Nel territorio dove questo sistema di raccolta differenziata è stato adottato, ovvero l’intero circondario – afferma – le segnalazioni sui disservizi sono in aumento". Per Rodondi "è appurato che i cittadini si troveranno a dover affrontare un incremento sostanzioso della tassa sui rifiuti nei prossimi anni". Tocca poi il problema legato ai conferimenti, con "l’immondizia spesso fuori dai bidoni che dovrebbero a nostro parere e anche della maggior parte dei cittadini, funzionare con delle calotte più accessibili e idonee, anche studiate per i disabili, e senza tessera".

Rodondi chiede "una revisione urgente delle strategie di raccolta e smaltimento dei rifiuti in tutto il Circondario Imolese” - dichiara affinché si possa realmente puntare a una gestione efficace e sostenibile. È fondamentale che vi sia un impegno serio nel migliorare il servizio e proteggere l’ambiente, a beneficio di tutti. I cittadini sono stanchi".