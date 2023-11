Raffini: "Un milione per asfaltare le strade"

Asfaltare le (malridotte) strade comunali tutte insieme in una sola volta costerebbe cinque milioni alle casse dell’ente di piazza Matteotti. Lo calcola l’assessore ai Lavori pubblici, Pierangelo Raffini, a margine della discussione sul nuovo piano triennale 2024-26 delle opere municipali.

"Avevamo fatto una previsione un po’ prima dell’impennata dei costi dovuti anche al conflitto in Ucraina – spiega Raffini rispondendo a Filippo Samachini (Sinistra imolese) –. Ci sarebbero serviti 4 milioni e 200mila euro per coprire tutti i manti stradali delle diverse centinaia di chilometri di arterie che abbiamo. Chiaramente, quegli importi oggi sarebbero un po’ da rivedere. Comunque diciamo che sarà intorno ai cinque milioni di euro".

Per il momento, l’assessore rivendica quanto fatto in questi tre anni di mandato. "Siamo partiti con un piano di manutenzione stradale che erano anni che non si vedeva – rimarca Raffini –. Dai 200mila euro del 2020 agli 800mila euro dell’anno dopo, e poi i 600mila euro nel 2022 e il milione di quest’anno. La volontà è quella di mettere tra gli 800mila euro e il milione anche per i prossimi due anni, compatibilmente con i bilanci".

E questo perché, ricorda l’assessore ai Lavori pubblici, "quello della manutenzione stradale è un tema sentito dai cittadini. Ci sono le nostre di strade, ma anche quelle della Città metropolitana – ricorda Raffini –. E con loro c’è un interlocuzione per risolvere determinati problemi rilevati e monitorati sul manto stradale".

Alessandro Bettio, dirigente Area gestione e sviluppo del territorio del Comune, sottolinea che, quando si parla di manutenzione stradale, "non bisogna guardare il singolo anno, ma il triennio. Non è tanto importante – prosegue Bettio – quanto si investe un anno, ma quanto si fa costantemente. E soprattutto bisogna tenere conto che non c’è solo la voce ‘Manutenzione straordinaria strade’. Anche quando si fa un teleriscaldamento, per esempio, c’è manutenzione stradale".