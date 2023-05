Regione in campo per i più fragili "Energia, renderemo più efficienti le residenze per gli anziani"

Regione in campo per migliorare l’efficienza energetica delle strutture residenziali gestite dall’Asp; a partire dalla Casa residenza anziani di via Venturini. L’assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna ha dato infatti il via libera alla proposta del consigliere leghista, Daniele Marchetti, vicepresidente della commissione Sanità per l’ente di viale Aldo Moro a Bologna.

L’esponente imolese del Carroccio, che come noto siede tra i banchi dell’opposizione e per questo motivo ottiene un riconoscimento non scontato, chiedeva di "attivare un accordo con Anci per avviare una ricognizione dello stato delle strutture delle Asp". E questo proprio al fine di "quantificare le risorse necessarie per efficientare dal punto di vista energetico le strutture residenziali presenti sul territorio, valutando se necessario un incremento degli stanziamenti".

La risoluzione di Marchetti prendeva le mosse, come accennato all’inizio, dal caso della Casa residenza anziani Venturini. Qui la scorsa estate, come ricostruisce il leghista, durante la scorsa estate vennero registrati ben 31 gradi nelle camere da letto degli ospiti della struttura.

Una situazione di "non facile risoluzione, trattandosi di un edificio ormai datato e quindi non efficiente dal punto di vista energetico", ragiona Marchetti. E aggiunge: "È presumibile pensare che quello imolese non sia un caso isolato, quindi riteniamo opportuno invitare la Giunta regionale ad avviare una ricognizione sullo stato delle strutture presenti in Emilia-Romagna, definendone le necessità e, successivamente le modalità di intervento finanziario per apportare le migliorie necessarie".

Una proposta, quella del consigliere regionale leghista che ha incassato il placet della maggioranza. Attraverso un emendamento ad hoc, il centrosinistra "ha chiesto di avanzare la richiesta anche nei confronti del Governo, al fine di valutare lo stanziamento di risorse dedicate alle strutture per persone fragili" spiega ancora il vicepresidente commissione Sanità. Un documento quindi che "impegna tutte le istituzioni, Regione compresa, a ragionare su un tema così importante dal punto di vista energetico – conclude il leghista –, ma soprattutto per la salute delle persone assistite all’interno delle strutture residenziali".