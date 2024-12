Rete dei Valori: programma 2025 per sensibilizzare sulla legalità e la mafia

La Rete dei Valori, il progetto collaborativo che coinvolge gli istituti scolastici del territorio per sensibilizzare sulla legalità, lancia il programma per il 2025. Un’altra occasione per rimarcare l’importanza di sensibilizzare sulla mafia e non solo, ma "soprattutto per fare comunità".

"Il progetto è nato nel 2022, quando ci siamo resi conto che c’era bisogno di qualcosa per fare uscire i ragazzi dalla solitudine del periodo della pandemia. Quell’anno abbiamo infatti pensato di costruire la marcia dei valori in occasione del trentennale della scomparsa di Falcone e Borsellino e da lì è nato tutto", racconta Teresa Cuciniello, dirigente scolastica dell’IC 6 Imola, istituto capofila del progetto.

Il primo importante appuntamento è nel giorno del ricordo delle vittime di mafia, il 21 marzo: al Teatro dell’Osservanza i ragazzi assisteranno a un dialogo tra Alfonso Saldo e Gabriella Stramaccioni. Il secondo, è invece la "Marcia dei Valori" il 23 maggio, anniversario della Strage di Capaci. I due incontri sono già diventati appuntamenti educativi importanti, a cui arrivare preparati, gettando le basi per un costante rinnovarsi di progettualità, ragionamenti e approfondimenti.

"Vogliamo che i ragazzi si aprano con noi e che sappiano che siamo lì per loro – sottolinea la professoressa Maria Di Ciaula –, è emersa da parte dei giovani una grande paura del futuro. Per questo metteremo una cassetta nella scuola dove i ragazzi possano raccontare le loro paure con dei bigliettini e che sarà nelle scuole fino al 15 di febbraio".

Parte dell’iniziativa sono i diversi momenti di incontro organizzati grazie alla partecipazione al "Progetto Che Potenza Giovanni Falcone", ideato da Scuolare APS e al "Progetto Immagina", lanciato dal Programma nazionale di Educazione Civica delle Scuole di Pace, per la formazione di giovani costruttrici e costruttori di pace per le scuole di ogni ordine e grado. Quest’ultimo si pone come obiettivo la partecipazione attiva alla marcia Perugiassisi per la Pace e la fraternità del 12 ottobre 2025.

"Rimarchiamo il nostro impegno per la legalità. Vogliamo aiutare i ragazzi ad avere consapevolezza", ribadisce il sindaco Marco Panieri.