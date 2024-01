Ripartono le attività alla Ludoteca

Nuovo anno e nuove attività alla Ludoteca Spassatempo per bambini da 0 a 6 anni fra le 17 e e le 18. Si comincia domani con ‘La Befana vien di notte’, attività di preparazione delle calze per la Befana, per la quale i bambini sono invitati a portare le loro calze preferite; segue martedì 9 ‘Animali fantastici’, attività di manipolazione e creatività; giovedì 11 è in programma ‘Sulla neve’, per costruire il proprio pupazzo di neve; martedì 16 da non perdere la curiosa ‘attività musicale’ che insegna a costruire un richiamo per le renne; giovedì 18 ‘Che bello il paesaggio d’inverno’, attività grafica con le tempere; martedì 23 ‘Facciamo i biscotti’ con spezie e cannella; giovedì 25 ci si diverte con la ‘Baby dance’, muovendosi al ritmo della musica; martedì 30 si conclude con ‘Bei ricordi’: i bambini disegneranno il proprio ritratto con i pastelli a cera.

La Ludoteca comunale Spassatempo è aperta per il gioco libero ai bambini da 0 a 11 anni dal lunedì al giovedì dalle ore 16 alle 19.

Per poter frequentare la struttura comunale, è necessario iscriversi compilando i moduli forniti in Ludoteca, insieme alle istruzioni per il pagamento del canone annuale che è di 25 euro per ogni bambino. La Ludoteca comunale è in via Caduti di Cefalonia 256, tel. 348 2680403.