Riscaldamento fino al 2 maggio

Visto il ritorno improvviso del freddo, l’amministrazione comunale ha consentito, con un’ordinanza, l’accensione degli impianti di riscaldamento, invitando però a mantenerli accessi soltanto nelle ore più fredde. Annunciando l’ordinanza del sindaco, dal Comune precisano che la durata giornaliera dell’accensione non deve essere superiore alla metà di quella consentita a pieno regime, ossia non può superare le sette ore giornaliere (tra le ore 5e le ore 23 di ciascun giorno ed è consentito il frazionamento dell’orario di riscaldamento in due o più sezioni). Le temperature previste sono di 19 gradi (con 2 di tolleranza) nelle abitazioni, nelle case, negli uffici e nei negozi e di 17 gradi (con 2 di tolleranza) nelle attività industriali e artigianali.