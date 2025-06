Rogo nell’appartamento. Una persona intossicata

E’ fortunatamente di un solo ferito lieve per intossicazione da fumo il bilancio di uno spaventoso incendio avvenuto in un appartamento del centro di Castel San Pietro. Le fiamme, per cause che sono ancora in corso di accertamento, sono divampate intorno alle 16.30 di domenica in una palazzina di via Palestro divorando, un appartamento dello stabile. Sul posto sono immediatamente intervenute tre squadre dei Vigili del Fuoco, due da Imola e una terza da Medicina. I tre mezzi sono riusciti prima a spegnere le fiamme, e poi a mettere in sicurezza tutta l’area che, durante l’intervento, era stata transennata. Sul posto sono giunti anche una pattuglia dei Carabinieri della città termale e il personale del 118 intervenuti fortunatamente soltanto per prestare le cure ad una persona rimasta lievemente intossicata dal tanto fumo.

c. b.