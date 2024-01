Santonastaso porta ‘Sandro’ al Cassero

La stagione teatrale al Cassero di Castel San Pietro Terme riparte sabato lle ore 21 con lo spettacolo ‘Sandro’, monologo per raccontare Sandro Pertini, con Andrea Santonastaso, scritto da Christian Poli, inserti drammaturgia e regia Nicola Bonazzi, produzione Teatro Dell’Argine.

Andrea Santonastaso – spiegano gli organizzatori – porta in scena, con una scenografia suggestiva ed ‘animata’ dai disegni dello stesso Santonastaso, il racconto scritto da Poli e diretto da Bonazzi di una biografia esemplare, a cavallo tra anni Settanta e Ottanta, nella convinzione che in quei due decenni abbiano germinato pensieri e situazioni con cui ora più che mai occorre confrontarsi. Un monologo per raccontare Sandro Pertini, "il primo impiegato italiano" come amava definirsi, "il politico mai ministro", il Presidente della Repubblica più amato dagli italiani.

È consigliata la prenotazione: biglietto intero 14 euro, ridotto 12 euro. Prenotazioni: tel. 0542 43273 oppure cell. 353 4045498 - via mail a: teatrocasserocspt@libero.it - on line su Vivaticket.

La biglietteria sarà aperta sabato 20 gennaio dalle ore 18 alle 21.