Scuola elementare, lezione speciale per i bimbi Cresce l'attesa per la seconda tappa dell'iniziativa 'Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario' a Fontanelice, in occasione della Giornata della Memoria. I bambini della scuola primaria 'Giuseppe Mengoni' rifletteranno sui tragici fatti della storia del secolo scorso, con letture a cura della biblioteca 'La Fonte'.