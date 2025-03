StraDozza, sorrisi e solidarietà. L’ultima di Rina fa il pienone

DOZZALa 13ª edizione della StraDozza, camminata benefica per sole donne organizzata da Rina Sperindio insieme a un gruppo di sue amiche nel borgo dei muri dipinti, ha fatto il botto. Oltre 1.200 partecipanti e più di 6mila euro raccolti che saranno devoluti all’Ausl di Imola per l’acquisto di un mammografo per screening già in dotazione alla Casa della Comunità di Castel San Pietro Terme.

Un corteo colorato di donne è partito da Piazza Zotti nella prima mattinata di domenica scorsa, tra loro anche Agostina Aimola neo direttrice generale di Ausl, e ha percorso circa quattro chilometri nelle campagne attorno all’abitato fino al traguardo di via Nenni con tanto di ricco punto ristoro. Presente al ritrovo di partenza anche il sindaco di Dozza, Luca Albertazzi, per i saluti di rito. Tanti sorrisi, il piacere di contribuire ad una buona causa e un po’ di magone per l’annunciato ultimo atto di un appuntamento entrato nel cuore di tutte: "Mi sono molto emozionata perché al nostro appello hanno risposto davvero tantissime donne – ha detto l’organizzatrice Rina Sperindio al termine della passeggiata una volta posato il suo immancabile megafono -. Tutte le cose belle hanno un inizio ed una fine. Io, purtroppo, non me la sento più di continuare".

Un vero peccato: "L’età avanza e siamo rimaste soltanto in tre a gestire tutto – ha aggiunto -. E’ stato un viaggio stupendo e, anche questa volta, abbiamo incassato una bella cifra da destinare all’acquisto del mammografo. L’aspetto benefico si è rivelato il vero motore trainante dell’iniziativa". Non solo. "Sono stanca morta ma è stato bellissimo vedere tante donne felici - ha sottolineato la Sperindio -. Mi dispiace dire basta ma non riuscirei più a gestire al meglio le logistiche legate all’appuntamento. E’ stato un orgoglio supportare l’Ausl di Imola per una serie di servizi di prevenzione dedicati alla platea femminile". L’amaro in bocca perché, negli anni, Rina e socie hanno raccolto ben 45mila euro. E una bella parte della cifra è stata girata all’azienda sanitaria della città per acquistare strumenti importanti per centro screening, urologia, chirurgia senologica e ginecologia.

Senza dimenticare gli importi veicolati all’allestimento di una palestra all’aperto nel parco della Mimosa di Dozza. Poi la missione più impegnativa per l’elevato costo del dispositivo: materializzare un mammografo per la Casa della Comunità di Castel San Pietro Terme. Un’operazione che ha richiesto un duplice sforzo per dare sostanza alla Stradozza e alla Camminata sotto le Stelle. Per quest’ultima, l’edizione del congedo è già fissata in agenda al 12 giugno.