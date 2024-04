Studi egittologici, doppio evento

Due gli appuntamenti che animeranno la sessione primaverile del Centro italiano studi egittologici. Venerdì 12 aprile alle 18 nella sala grande di palazzo Seranti arriva il direttore del museo egizio di Torino, Christian Greco. "Già nostro ospite nella sessione autunnale, quando ci aveva parlato del progetto per i duecento anni del museo egizio, torna a parlarci de ‘I sarcofagi del Terzo periodo Intermedio del museo egizio: dall’architettonizzazione alla definizione di un cosmogramma’ – riferiscono gli organizzatori dell’iniziativa –. Greco, socio e amico del Cise, oggi non è solo alla guida del più grande e antico museo egizio dopo quello del Cairo, ma è una della figure di riferimento più prestigiose per l’egittologia e la museologia". Venerdì 10 maggio, sempre alle 18 nella sala grande di Palazzo Sersanti, sarà invece la volta di Massimiliano Nuzzolo dell’Università di Torino, che parlerà de ‘La pietra di Palermo e la storia del più antico Egitto: fra collezionismo, annalistica ed archeologia’. La Pietra di Palermo è un frammento di una stele che costituisce una fonte fondamentale per la ricostruzione della fase dell’Antico Regno della civiltà egizia.