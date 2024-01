Tante attività nei centri giovanili

Inizio d’anno con tante attività per ragazze e ragazzi dagli 11 ai 18 anni ai centri giovanili comunali di Castel San Pietro e Osteria Grande, tutte ad accesso libero e gratuito. Festa in programma sabato 13 a Castello dalle 15 alle 18 (apertura straordinaria). Divertimento assicurato con il Torneo di Fifa 22 e

Biliardino (per le iscrizioni rivolgersi al centro entro le ore 15,30 di sabato 13 o tramite messaggio

al numero 340 9559802, alla pagina Facebook: cagcspt oppure Instagram: castel.san.pietro.cag)

Le altre proposte di gennaio a Castello saranno; la mega gara ‘Disegnando a tema’ che si terrà martedì 16 e il Torneo Just One di venerdì 26, entrambi dalle 15 alle 18.

Gennaio creativo al via al Centro Giovanile Pegaso di Osteria Grande (viale Broccoli 41) con

quattro appuntamenti nei prossimi mercoledì a partire dalle 15,30 Si comincia mercoledì 10 con il laboratorio di Black Out Poetry (‘Faremo poesia, disegnando sui libri!’ spiegano gli organizzatori);

seguirà mercoledì 17 il laboratorio di Origami e la gara con gli aeroplanini di carta; mercoledì 24 il

laboratorio di stencil (‘Creeremo il nostro tag, come i writer!’) e mercoledì 31 il laboratorio di

String Art, in cui si realizzeranno biglietti speciali con ago e filo colorato.

E non finisce qui. Nel mese di febbraio sono in arrivo altri laboratori organizzati in collaborazione

con la Fondazione Oratione Istantes. I laboratori si terranno tutti i mercoledì del mese di febbraio con due percorsi paralleli per due gruppi in base all’39;età: Gruppo Teen dagli 11 ai 15 anni (ore 15-17) e Gruppo Young dai 16 ai 19 anni (ore17-19).