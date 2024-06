Tassinari confermato: "Ripartiamo dai progetti che vogliamo concludere"

Fermezza da veterano della politica per Nicola Tassinari, classe 1984, da qualche ora rieletto primo cittadino di Mordano grazie a quel 61,80% (pari a 1.396 voti) raccolto dalla sua lista civica ‘Mordano-Bubano Un Comune Una Comunità’. Un sodalizio a cui strizza l’occhio il centrosinistra, Pd in primis, che ha fatto benissimo alle latitudini del paese della bassa Romagna nella tornata delle Europee. Più lontana, ma con un buon 38,20% e 863 preferenze, la lista Gente in Comune di Maurizio Gasparri pronta a dare battaglia in consiglio comunale sul fronte dell’opposizione. Votanti 2.356 (66,11%) con 48 schede nulle e 49 bianche. "Siamo felicissimi – ha dichiarato Tassinari una volta certificata l’ufficialità dell’ampio consenso -. È un risultato maturato nel corso del quinquennio appena trascorso grazie al lavoro di un gruppo di persone sempre molto attive e attente alle esigenze della collettività. Ripartiamo con la stessa disponibilità messa in campo fino ad ora. È stata premiante la nostra capacità di ascoltare e raccogliere le istanze in arrivo dall’elettorato". Un’affermazione da condividere con tante persone: "Pensiamo soprattutto a quei volontari che hanno dato una mano alla causa per puro spirito di coinvolgimento all’interno di un progetto che ha fatto dei valori di condivisione e partecipazione i propri punti di forza – ha analizzato Tassinari -. Bene anche i dati di gradimento raccolti dal centrosinistra sul territorio in chiave Europee. Una spinta propulsiva ben abbinata alla proposta civica per centrare l’obiettivo di tenere insieme tutta la comunità". Con alcune considerazioni che scandiranno l’operato delle prossime settimane tra le mura del municipio: "Ripartiamo dai progetti che abbiamo a metà incentrati sulla valorizzazione del centro storico, sull’ambiente e sulle fasce più fragili della popolazione – ha concluso il neo eletto -. Noi sindaci siamo sempre schierati qui in prima linea. Ci aspettiamo, però, dalle più alte sfere governative la stessa voglia di dare risposte tempestive ai bisogni emergenti della comunità, specie in ambito sociale e sanitario".

Sconfitta più che onorevole, in termini percentuali, per Gente in Comune e per il candidato Maurizio Gasparri: "Abbiamo giocato una partita durissima e usciamo a testa alta – ha detto -. Il nostro gradimento è cresciuto ancora un po’ nella zona anche se Bubano si è confermata roccaforte della sinistra. Ora il via a un’opposizione costruttiva come sempre fatto".

