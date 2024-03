Teatro Stignani, Pannofino in scena

Debutta al teatro comunale Ebe Stignani il nuovo spettacolo che vede protagonista Francesco Pannofino nei panni dello psichiatra Leo Mayer nella commedia ‘Chi è io?’. Appuntamento da questa sera fino a domenica. ‘Chi è io?’ è uno show televisivo di successo nel quale si intervistano personaggi anticonformisti. È un’indagine condotta sotto i riflettori e davanti alle telecamere, con presentatori vestiti di paillettes che rappresentano contemporaneamente lo show e la vita reale. Il ruolo del protagonista è affidato a Pannofino, attore di grande fama per il teatro, il cinema e la televisione, nonché doppiatore dall’inconfondibile e riconoscibilissimo timbro vocale (tra gli attori da lui doppiati ricordiamo, tra gli altri, George Clooney, Denzel Washington, Antonio Banderas, Kurt Russell, Jean-Claude Van Damme, Mickey Rourke…). Completano il cast la moglie Emanuela Rossi, Eleonora Ivone e il figlio Andrea. Una commedia psicologica e al contempo uno show televisivo un po’ trash fanno da sponda alle grandi domande che ricorrono in ogni vicenda umana: può l’amore essere più forte della morte? Forse sì se i sogni, mischiandosi con la vita, ci riescono a strappare dall’anticamera dell’irreale. E cosa conta davvero nella vita? Cosa siamo e cosa vogliamo? Quello che vogliono tutti: amore e perdono.

Lo spettacolo ‘Chi è io?’ andrà in scena da oggi a venerdì alle 21, sabato sia alle 15.30 sia alle 21, domenica alle 15.30. Biglietti in vendita su Vivaticket oppure alla biglietteria del teatro Stignani (per le recite serali dalle 19 alle 21; per le pomeridiane dalle 14 alle 15.30).