Tolkien, 50 anni fa la morte

Non solo arzdore. Il 2 e 3 settembre l’Associazione Italiana Studi Tolkieniani, con sede a Dozza dove sorge anche il centro studi tolkieniani ‘La Tana del Drago’, organizza un evento per commemorare il cinquantesimo anniversario della morte di Tolkien. Una serie di incontri di approfondimento a tema aperti al pubblico, in programma negli spazi del centro studi e nel teatro del borgo, per ripercorrere l’intero percorso del celebre professore di Oxford. La prima novità riguarda l’apertura con orario continuato de ‘La Tana del Drago’ dal pomeriggio di domani fino a domenica per lo svolgimento di varie attività e visite guidate. Da non perdere l’incontro del 2, alle 16 nella sala del teatro di via XX Settembre, con ospiti Stefano Giorgianni, Andrea Tramontana, Barbara Sanguineti, Ivan Cavini Roberta Tosi e Wu Ming 4 con tanto di spettacolo serale tra letture e musiche. Il giorno seguente parola ad Alessandro Leonardi, Paolo Nardi, Roberto Arduini, Edoardo Rialti e Wu Ming 4, con la presentazione di diverse opere editoriali, oltre al laboratorio di fumetti per ragazzi.