Torna Giardini in corsa. Aiuole di viale Dante, nuovo look per la F1 : "Così accogliamo i fan"

Torna, in vista del Gran premio di Formula 1 del 16-18 maggio, l’iniziativa ‘Giardini in corsa’. Si tratta della terza edizione del concorso pensato per abbellire le 16 aiuole presenti lungo viale Dante e piazzale Leonardo Da Vinci attraverso allestimenti ispirati al mondo dei motori. E se nel 2024 l’appuntamento metteva al centro le figure di Ayrton Senna e Roland Ratzenberger, in occasione del trentennale della morte dei due piloti, quello di quest’anno sarà dedicato, almeno nel titolo, al made in Italy.

"L’obiettivo è quello di valorizzare la creatività dei partecipanti – spiega la Giunta nella delibera che dà il via libera all’operazione – nell’allestimento paesaggistico e abbellimento estetico delle aiuole dei luoghi che costituiscono il principale accesso all’area dell’Autodromo, che dovranno essere allestite in modo da coniugare il verde pubblico con il tema delle auto da corsa e dei grandi eventi".

Il concorso si rivolge ad associazioni, istituti scolastici superiori e universitari con indirizzi attinenti al tema del concorso nonché alle imprese che operano nel settore e che a vario titolo si impegnano nella progettazione, realizzazione e manutenzione del verde. In particolare, delle 16 aiuole disponibili, tre saranno riservate agli Istituti scolastici, università o associazioni in caso di loro partecipazione; mentre le aiuole rimanenti saranno assegnate con sorteggio tra le domande pervenute. Per presentare le candidature c’è tempo fino al 24 aprile. L’allestimento delle aiuole a cura dei partecipanti al concorso dovrà essere effettuato dal 26 aprile al 6 maggio.

Poche e semplici le regole. Tra queste, l’impegno ad allestire l’aiuola a proprie spese, con soli attrezzi manuali, attraverso scavi dalla profondità massima di 15 centimetri e collocando piccoli manufatti di altezza massima di un metro verificandone prima la stabilità. È infine obbligatorio il ripristino dell’aiuola nelle condizioni in cui è stata consegnata.

"L’iniziativa vuole essere un contributo per l’abbellimento e la valorizzazione di spazi cittadini, sensibilizzando anche su quanto sia importante il rispetto per l’ambiente e il verde – fanno sapere sempre dal Comune –. Il progetto rappresenta un’occasione di promozione e valorizzazione del territorio visto l’alto afflusso di ospiti e turisti previsti per gli eventi".

La commissione preposta alla valutazione dei lavori sarà composta da dipendenti comunali o esperti esterni, che opereranno senza diritto ad alcun compenso. Al primo, al secondo e al terzo classificato al concorso andranno rispettivamente 800, 500 e 300 euro.

"Uno dei nostri obiettivi in relazione ai grandi eventi dell’autodromo è la valorizzazione dell’asse che collega il circuito alla stazione e che è una caratteristica unica nel panorama globale degli autodromi – spiega l’assessora Elena Penazzi –. Per questo anche il concorso per il decoro delle aiuole di viale Dante diventa una opportunità, per tutti quelli che parteciperanno, di presentare la città nel migliore dei modi alle migliaia di persone che percorreranno il tragitto".