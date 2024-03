"Tradizione e tante nuove idee"

"Un’eccellenza non solo mediterranea, non solo italiana, ma che parla direttamente al nostro territorio e del nostro territorio". L’assessore alla Cultura, Giacomo Gambi, presenta così il tema dell’edizione di quest’anno del Baccanale: ‘Un filo d’olio’. La manifestazione è in programma dal 19 ottobre al 10 novembre, con anteprima di primavera (confermata dopo il successo del 2023) dal 24 al 26 maggio. E l’olio sarà dunque l’elemento cardine attorno al quale saranno costruiti sia il ricco calendario di appuntamenti (mostre, dibattiti e visite guidate) sia i gustosi menù proposti dai ristoranti che decideranno di aderire all’evento che abbina cultura ed enogastronomia facendo sempre registrare un gran numero di presenze.

"Ogni anno l’organizzazione del Baccanale rappresenta una sfida che l’amministrazione comunale coglie in prima persona – ricorda l’assessore Gambi – proponendo nuove attività, nuove idee per far vivere una manifestazione storica per la città e che, al contempo, ‘lancia’ anche agli interlocutori che da sempre hanno contributo al successo della rassegna: associazioni, consorzi, esercenti del centro storico e, naturalmente, i ristoratori".

La scelta del tema di quest’anno suggella il recente ingresso di Imola nell’Associazione nazionale città dell’olio.