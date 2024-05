’Tutto in bici’, tre giorni con Giocathlon

Entra nel vivo la terza edizione di ‘Tutto in bici’, un calendario di eventi organizzato da Giocathlon (in collaborazione con la libreria Il Mosaico e la cooperativa sociale Officina Immaginata e realizzato anche grazie al contributo del Comune) con tanti ospiti che stanno arrivando in città per pedalare con l’associazione imolese.

Il programma di quest’anno è partito ieri pomeriggio a Ca’ Vaina con il laboratorio di manutenzione della bicicletta per i ragazzi (11- 15 anni) con Enrico Bartolini di Bi.ci, mentre in serata è arrivato da Roma Andrea Satta accompagnato da Stefano Ciuffi per un incontro concerto al quale ha partecipato anche Morena Tartagni, prima donna a salire su un podio mondiale di ciclismo nel 1968.

Oggi pomeriggio alle 15.30 partenza dalla libreria Il Mosaico in piazza Matteotti per il Bicircolo con Andrea Oberosler che accompagnerà tutti a Ca’ Vaina per il suo laboratorio di disegno per ragazzi (11- 14 anni). In serata, sempre a Ca’ Vaina, ‘L’avventura di Titto e la sua bici Camilla’.

Domani al Bicircolo (partenza dal Mosaico alle 10) sarà invece protagonista Federica Ortolan che all’arrivo a Casa Piani presenterà il libro ‘La bicicletta di Bruno’ per bambini da 6 ai 10 anni.

Domenica (ritrovo alle 9.45) pedalata che partirà dal parco dell’Osservanza e arriverà al Bosco della Frattona con il Ceas Imolese. Tutti gli eventi sono gratuiti.

"Vi aspettiamo in sella alla bicicletta – è l’invito degli organizzatori – per percorrere strade che ci porteranno a leggere, ascoltare, disegnare e esplorare la nostra città".