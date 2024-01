Ultimi incontri sulla tariffa puntuale

Ultimi appuntamenti con gli incontri organizzati da Comune di Imola e Hera per illustrare la nuova tariffa corrispettiva puntuale sui rifiuti (Tcp). Si riparte questa sera alle 20 nella saletta di quartiere al civico 14 di di viale Cappuccini. Un altro incontro è invece in programma lunedì alle 18 al centro sociale Giovannini (via Scarabelli, 4 – quartiere Marconi). Infine, giovedì 1° febbraio al mercato coperto ‘Il Borghetto’, iniziativa riservata agli operatori commerciali. In tutte e tre le circostanze saranno presenti l’assessora all’Ambiente, Elisa Spada; tecnici comunali; tecnici Hera.