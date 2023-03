"Un bel successo Non mi lamento"

Decisamente positiva la testimonianza di Elisa Stilita, titolare del negozio Elisa Oltre la 46 in via San Pier Grisologo 30: "Solitamente durante i saldi non lavoravo esageratamente. Quest’anno, invece, non posso lamentarmi. Le vendite sono andate decisamente meglio rispetto alle mie aspettative. Il fatto di vendere solo capi made in Italy credo possa aver contribuito ad aumentare il trend delle vendite in quanto i clienti, magari incentivati dai prezzi più bassi, ne approfittano per acquistare capi di qualità. Personalmente ho già concluso i saldi, lasciando così spazio alla nuova collezione in vista della stagione delle cerimonie ormai imminente".