Un sito celebra il 28 maggio dell’Andrea Costa

"Mi ricordo il 28 maggio". E come sembrano ancor più lontani, ora quei giorni, di 29 e 26 anni fa. Vivissimi, indimenticabili nella memoria di chi c’era ma appartenenti a un’altra era. Un tifoso dell’Andrea Costa, Stefano Golinelli, ha creato un sito internet che ricorda la data più importante del basket biancorosso – quella delle storiche promozioni del 1995 e del 1998 che lanciarono la squadra in serie A – e lo fa proprio in uno dei momenti più difficili della società che è in cerca di una soluzione che consenta l’iscrizione alla prossima serie B Nazionale: l’indirizzo del sito è www.miricordoil28maggio.it.

Un ricordo che però vuole guardare soprattutto avanti, ora che ce n’è più bisogno.

Nel sito, ovviamente dominato dal biancorosso, si possono foto, ricordi, racconti, video da quelle storiche giornate e una foto del sit-in di sabato scorso quando c’è stata la fumata nera sull’atteso cambio di proprietà. La speranza di ripartire per l’Andrea Costa però c’è ancora.

"Il 28 maggio è la data più importante della storia biancorossa – si legge nel sito, sono parole di Golinelli – : coincide infatti, con due storiche promozioni, che hanno lanciato l’Andrea Costa Imola nel basket che conta e che rappresentano il momento di massima euforia vissuto dai tifosi della squadra nata nel 1967. È stato un lungo viaggio, a tratti memorabile, altre volte difficile, quello che ha portato l’Andrea Costa Imola al punto di non ritorno in cui si trova oggi".

L’auspicio che è al centro del sito internet è quello di voltare pagina al più presto per non perdere un patrimonio storico e sportivo che coinvolge tantissimi imolesi: "Questo non è un sito di ricordi – scrive Golinelli – : è un biglietto di auguri, perché la nostra squadra possa trovare la serenità e la dignità che merita. Perchè siamo in tanti a tenerci. Perché ogni 28 maggio possa essere celebrato con gioia. E perchè la maglia biancorossa, è bella da morire! #forzaImola".