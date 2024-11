"Una mia parente è riuscita a reagire"

C’è chi tenta la tecnica dell’abbraccio, ma fortunatamente casca male. Lo racconta Antonella Rocchi, cittadina imolese, che testimonia la vicenda accaduta a una sua parente. "So che le si è avvicinata una donna elegantissima che ha provato ad approcciarsi e ad abbracciarla. Fortunatamente, lei è stata svelta e nonostante l’età avanzata le ha tirato uno schiaffo. Poi è riuscita a scappare e non le è stato rubato nulla". Una storia a lieto fine, ma che purtroppo rappresenta ancora un’eccezione alla regola. "Purtroppo so anche di una signora con questa tecnica è stata derubata – prosegue con amarezza la Rocchi –, come so che quella del contatto non è l’unica modalità di approccio per truffare qualcuno. So di donne che suonano alla porta di casa, fingono di rappresentare associazioni. Sono storie brutte".