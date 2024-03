Via Milana, la protesta. Auto a tutta velocità, l’allarme dei residenti: "Servono subito i dossi"

Macchine a tutta velocità sfrecciano lungo la Via Milana, creando timore e scompiglio.

E i cittadini sono pronti a fare sentire la propria voce per chiedere maggior sicurezza.

Per pedoni e ciclisti, infatti, percorrere la strada diventa spesso molto pericoloso.

Nonostante non si siano contati incidenti, il rischio per molti è evidente al punto che la voce di chi vive nella zona non manca appunto di farsi sentire.

"Le automobili che provengono dal centro Leonardo, una volta che fanno la curva dall’incrocio con via Marzabotto, arrivano a una velocità spropositata – racconta Fabio Fabbri, uno dei residente della zona che chiedono maggiore sicurezza –. Quando noi dobbiamo uscire dal cancello con la macchina, si deve fare molta attenzione, perché ci vuole veramente poco che qualche altro veicolo ci colpisca nel paraurti. Io ho due bambine piccole e temo per la loro incolumità quando attraversano la strada". La soluzione, secondo Fabio, un altro residente della zona, potrebbe essere l’inserimento di dossi.

"Quando vado a Faenza per lavoro vedo che in alcune strade residenziali ne mettono tanti. Secondo me è il modo migliore per fare in modo che le macchine rallentino – sostiene il cittadino –. Lungo la strada, tra l’altro, chi abita in zona parcheggia la propria auto e spesso rischia di ritrovarsela danneggiata proprio da chi, transitando a tutta velocità, sfiora i veicoli fermi in sosta".

Sulla stessa lunghezza d’onda c’è Maria Di Napoli, anche lei residente in via Milana.

"Credo che i dossi potrebbero essere un’ottima idea, specialmente se sono alti. Rappresenterebbero un buon sistema per evitare pericoli – ribadisce Di Napoli –. Qua le macchine vanno veramente veloce e, ormai, è diventato un problema uscire dal cortile con la propria vettura. Così non si può andare avanti".

La testimonianza dei residenti viene confermata da un altro giovane della zona, Giovanni Ghirelli.

"E’ diventato un pericolo persino buttare la spazzatura – sostiene il nostro lettore –. Quando qualcuno esce di casa per andare a gettare i rifiuti deve guardarsi alle spalle per la paura di essere investito, proprio all’altezza dei cassonetti. Stesso discorso se si vuole attraversare la strada per raggiungere il vicino locale. La sera c’è un po’ di calma, ma al pomeriggio è un disastro, specie nei giorni del weekend".

Per Giovanni però, il dosso non èabbastanza.

"Penso che l’ideale possa essere un autovelox per ’disincentivare’ gli automobilisti dal piede pesante. Ci vuole più sicurezza".

Un problema evidente e che necessita di un intervento quanto più immediato. Un problema, che però, non riguarda solo la zona della Via Milana. Infatti, qualcuno non manca di segnalare anche la pericolosità di via Pambera.

"Pure lì la gente va a velocità folle.– racconta a tal proposito Jessica – creando un ulteriore pericolo. Servono interventi immediati per tutelare gli ’utenti deboli’ della strada".