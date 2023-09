’24 ore di tennis e padel’ per 200 iscritti: domani alle 18 le premiazioni

Fischio d’inizio, oggi alle 18, per la ’24 ore di tennis e padel’ al centro tennis di Tolentino. Domani, alle 18, premiazione. La quota di partecipazione è 10 euro a persona. L’evento sarà animato da Multiradio e questa sera sarà possibile gustare le pizze di Doppiozero. "Siamo quasi 200. Iscrizioni ancora aperte in segreteria", spiega l’organizzazione che, all’interno della 24 ore, ha previsto anche l’Open day, per prove gratuite di tennis e padel per bambini, ragazzi e adulti.