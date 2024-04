A Cingoli la cerimonia provinciale per il 25 Aprile. Una benemerenza al 97enne Angelo Salomoni

Si svolge oggi a Cingoli la festa provinciale della Liberazione programmata da Prefettura, Anpi, Unione montana Potenza-Esino-Musone, Studi storici di Macerata, nell’àmbito delle celebrazioni provinciali per il 79esimo anniversario della liberazione dal nazifascismo e ospitata dal Comune. La manifestazione avrà inizio alle 11.30, nella Sala Verdi del palazzo municipale, con gli interventi delle autorità e la cerimonia per la consegna degli attestati di benemerenza. Quindi il corteo, preceduto dal complesso bandistico Veschi di Matelica, per deporre una corona d’alloro muoverà da piazza Vittorio Emanuele II per giungere all’area del Sacrario dei caduti in cui è eretto il monolito dedicato "Ai caduti della Resistenza". Gli attestati di benemerenza destinati ai cingolani, verranno conferiti ai familiari di Vincenzo Maggiore e Alberto Verdinelli, entrambi deceduti, e ad Angelo Salomoni che, 97enne, è il presidente onorario della sezione dell’Anpi di Cingoli-Apiro. Salomoni ricorda ancora il giorno della liberazione di Cingoli: per dare testimonianza, depone in ogni anno un mazzo di fiori sotto la lapide che venne dedicata in uno spazio del loggiato della civica residenza.

Gianfilippo Centanni