A due passi dal Vaticano l’omaggio del Comune a padre Bruno Silvestrini

La città di Tolentino ha omaggiato a Roma padre Bruno Silvestrini, "Custode del Sacrario apostolico": una figura scelta all’interno dell’Ordine di Sant’Agostino, a stretto contatto con tutto quanto concerne gli oggetti liturgici riservati al Papa. Padre Bruno, originario di Porto Recanati, è molto legato a Tolentino, dove ha lasciato un segno indelebile negli anni trascorsi nella basilica di San Nicola. È stato l’assessore Fabiano Gobbi a consegnare in dono a padre Bruno un pouf realizzato nella sua azienda con impresso il motto agostiniano "Crede ut intelliga"s (Credi per comprendere) e "intellige ut credas" (Comprendi per credere). L’incontro è avvenuto a due passi dal Vaticano, nell’atelier di abiti sacri Lavs di Filippo Sorcinelli.