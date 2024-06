A fuoco una Porsche 977. Paura nel parcheggio

Momenti di paura ieri pomeriggio nel parcheggio coperto sotto ai giardini Diaz: dal cofano di un’auto appena arrivata, una Porsche 977 d’epoca, sono usciti fumo e fiamme. Pochi minuti dopo le 18 il proprietario, l’avvocato Giovanni Bora, aveva appena estratto la chiave dal cruscotto quando ha visto cosa stesse accadendo. "Superato il momento di choc iniziale – ha raccontato lui – ho preso un estintore e ho provato a spegnere le fiamme da solo. Poi però per fortuna sono arrivati subito i vigili del fuoco". I pompieri hanno spento tutto, assicurando che non ci fossero ulteriori inneschi e possibili danni alle altre auto in sosta. A causare il surriscaldamento nel cofano anteriore della bellissima auto è stato, probabilmente, un guasto. La Porsche aveva camminato fino a pochi minuti prima senza manifestare alcun problema. Spento il fuoco, è stato chiamato il carro attrezzi per portarla in officina e valutare i danni e gli intervennti necessari per riportarla sulla strada. Per fortuna comunque nessuno è rimasto ustionato o intossicato dalle fiamme e dal fumo nel parcheggio.