A Monte San Giusto: "Racconti di campagna". Incontro con l’autrice

Nel suggestivo scenario del Boschetto Parco Natura in contrada Campiglia Bassa a Monte San Giusto, domani alle 17 avrà luogo la presentazione in anteprima del libro "Racconti di Campagna" di Barbara Antonietta Fabiani (foto), illustrato da Aurora Guazzaroni e pubblicato da Giaconi Editore. Un viaggio emozionante tra le pagine del libro, con l’autrice Barbara Antonietta Fabiani: esperta nelle scienze e tecnologie agrarie, ha trascorso l’infanzia nella casa in campagna di famiglia. L’evento è a ingresso libero.