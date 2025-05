A passeggio per l’Orto sul Colle per la giornata della biodiversità

In occasione della Giornata mondiale della biodiversità, il Fai-Fondo per l’Ambiente Italiano propone per domani un evento dedicato alla scoperta del paesaggio leopardiano: alle 11, in compagnia dell’agrotecnico ed esperto di paesaggio Claudio Cappella, i visitatori esploreranno l’Orto sul Colle dell’Infinito per conoscerne la storia e le peculiarità naturalistiche, rurali e paesaggistiche, dell’area. Nel pomeriggio, alle 15.30 il giardiniere accompagnerà i visitatori alla scoperta di aneddoti storici e delle particolarità botaniche del luogo al centro di un progetto di valorizzazione e recupero di cultivar tradizionali a rischio scomparsa. Infine alle 17 incontro-racconto in compagnia di Terra e Vita, azienda agricola che con passione e dedizione si occupa, in quanto agricoltori custodi della Regione Marche, della coltivazione del cartamo, detto anche "Zafferano selvatico del Conero". In occasione dell’incontro, sarà possibile ricevere un assaggio speciale di prodotti a base di cartamo realizzata dalla stessa Cooperativa.

a. t.