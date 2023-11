A piedi sul ponte senza marciapiede . Attivato un bus navetta per 15 alunni

Da ieri mattina, è stato finalmente attivato un bus navetta per i circa 15 studenti delle superiori che abitano a Scossicci e dovevano arrivare a piedi fino alla rotonda di via Del Sole rischiando di essere investiti dalle auto, per poter riuscire a prendere la corriera scolastica. Questo il provvedimento attuato dalla ditta di trasporti Contram e dal Comune di Porto Recanati, e tra l’altro molto atteso perché c’erano state le proteste di alcuni genitori, per via dei problemi sorti a causa del divieto di accesso per i mezzi pesanti (sopra le 7,5 tonnellate) sul ponte di Scossicci. Tutto era partito lo scorso mese, quando la Provincia aveva emesso l’ordinanza con la quale era stata cambiata la viabilità su quel tratto. E ben presto gli alunni (residenti nella zona nord) si erano ritrovati a dover fare piedi la strada tra Scossicci e via Del Sole, visto che l’autobus non poteva più passare sul ponte. Ma soprattutto si era innescata la rabbia dei loro genitori, in quanto i figli dovevano passare lungo il ponte di Scossicci, dove però non c’è nessun marciapiede. Quindi, raccontavano che i ragazzi rischiavano di essere falciati – ogni giorno – dalle auto in transito.

Anche l’opposizione cittadina con Rosalba Ubaldi (Centrodestra Unito) e Salvatore Piscitelli (Civici per Porto Recanati) aveva tuonato contro l’amministrazione comunale, chiedendo una soluzione rapida. Ma ecco che oggi (ieri, ndr) si è arrivati al servizio di bus navetta, al momento previsto solo per il viaggio di andata (con due corse: alle 6.25 e alle 7.05) e non per quello di ritorno. A darne notizia è stata la Contram, tramite una nota. "Per ovviare al disagio causato dalla sospensione di alcuni tragitti – scrive la ditta di trasporti –, in accordo con Comune di Porto Recanati, si istituisce temporaneamente un servizio navetta da Scossicci fino alla fermata su via Del Sole, con partenza alle 6.25 e alle 7.05.

La navetta effettuerà il consueto percorso all’interno di Scossicci, assicurando la coincidenza con le due linee del mattino di trasporto pubblico locale extraurbano con destinazione Macerata". Intanto, pure il sindaco Michelini dice la sua sulla vicenda: "Abbiamo cercato, politicamente, e con l’ufficio competente di lenire il disagio creato ai fruitori del servizio, dati i problemi emersi. Infatti, l’utenza scolastica è per noi una priorità per noi". Quanto all’ipotesi di prevedere un servizio di navetta per il viaggio di ritorno, "è tutto da verificare" conclude il primo cittadino.

g. g.