A Sanremo gli strumenti Bontempi

L’azienda Bontempi di Potenza Picena, prima produttrice italiana di strumenti musicali per bambini, sarà protagonista del Festival di Sanremo. E come? Grazie alla Playtoy Orchestra, la prima band che suona esclusivamente strumenti giocattolo e a breve diventerà FantaSanremo Orchestra per l’edizione 2024. All’attivo ha diverse tournée in tutto il mondo e da mesi spopola sul web, totalizzando quasi un milione di visualizzazioni. L’orchestra infatti, fondata da Fabrizio Cusani, nasce da un felice sodalizio con l’azienda marchigiana. Così, quest’anno, la Fantasanremo Orchestra (che suonerà strumenti Bontempi) e duetterà con gli artisti in gara per creare video e contenuti esilaranti e virali. "Bontempi, di proprietà di Icom Spa, è musica e il nostro marchio porta con sé un messaggio di grande positività legato alla felicità e all’importanza di introdurre la musica nella vita delle persone", dichiara l’amministratore unico, Andrea Ariola. Una mission che non perde mai d’occhio la salute dei più piccoli all’interno delle strutture ospedaliere o dedicate a particolari patologie. Bontempi ha da tempo un rapporto profondo con la Fondazione Salesi di Ancona e la Lega del Filo d’oro, e sviluppa strategie per allestire sale hobby e aree dedicate negli ospedali o fornire speciali strumenti musicali, utili all’educazione sensoriale dei bimbi sordo ciechi.