"A teatro con mamma e papà", in scena sei spettacoli sempre con il tutto esaurito

Ogni spettacolo tutto esaurito, chiude con successo la rassegna "A teatro con mamma e papà". Domenica scorsa è calato il sipario sull’ottava edizione della stagione teatrale per bambini e famiglie, promossa dal Comune di Civitanova, da Teatri di Civitanova e da Proscenio Teatro, progetto che fa parte di Tir-Teatri-In rete, che, con le sue trentotto edizioni realizzate, è il più grande e longevo circuito di teatro per l’infanzia e la gioventù nella parte sud della Regione Marche. "Vedere così tanto entusiasmo non può ovviamente che farci piacere – ha detto Marco Renzi, direttore artistico – è la ricompensa più grande al lavoro e alla passione che mettiamo nella gestione complessiva di questa stagione di spettacoli". Sei sono stati gli spettacoli in programma, dal 26 novembre al 24 marzo: ogni appuntamento è stato preceduto dall’estrazione di libri e biglietti omaggio per il cinema a Civitanova. L’appuntamento, ora, è per la stagione estiva con la rassegna "Estate da favola".