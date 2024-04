Abbattuta la colonnina dell’autovelox

La colonnina metallica azzurra adibita al controllo elettronico della velocità è stata divelta – per fortuna senza conseguenze per le persone – da una piccola utilitaria, la sera della vigilia di Pasqua, poco dopo le 23. È successo lungo la strada Maceratese 485, al Km 3+ 50. La struttura è stata appoggiata pochi metri dopo il punto in cui l’apparecchiatura era fissata al marciapiede.

Si tratta di una di quelle tante colonnine azzurre disseminate – diversi anni fa – nelle varie zone anche periferiche di Civitanova, dove a sorpresa veniva collocata la macchinetta che registrava il superamento dei limiti di andatura stabiliti dalla segnaletica. In certi casi, l’auto dei vigili si piazzava anche nelle vicinanze, per contestare le violazioni. Però col tempo il sistema è risultato macchinoso e soprattutto è stato in parte superato tecnologicamente, perché con le nuove e moderne telecamere installate in ogni angolo di Civitanova tutto è più facile, diretto e spedito.

Per avvisare i cittadini di tale modalità di controllo sono stati piazzati anche vistosi cartelli nei punti nevralgici della zona videocontrollata. Si tratta di un’estensione degli apparati di "videoregistrazione" – come è stato spiegato più volte dall’amministrazione comunale – a fronte delle esigenze di sicurezza urbana ed extraurbana.