Abbattuti tre paletti sulla strada

Ma quanti automobilisti frettolosi e distratti conta Recanati? In un solo colpo, l’altro giorno, all’ora del tramonto, in via Roma, davanti alla sede dell’Unicredit, un’auto ha abbattuto, come fossero birilli al bowling, 3 paletti in ferro posti lungo la via a delimitare il marciapiede. Questi divisori delimitano la carreggiata destinata ai mezzi in transito dalla parte pedonale per meglio consentire e salvaguardare il passaggio di chi va a piedi. Sulle tracce del novello "Palettoman" – come è già stato etichettato – c’è già il comando della polizia municipale che spera, attraverso le immagini delle telecamere del sistema di videosorveglianza della zona e un pezzo di carrozzeria lasciato a terra, di poterlo presto individuare se non altro per presentargli il conto.

Già ieri mattina erano al lavoro gli operai comunali per eliminare i segni dello strike e si sta valutando se ripristinare o meno quei paletti. In effetti la via, che porta a casa Leopardi ed è transitata, specie nel periodo estivo, da molti turisti, è stretta e conciliare la presenza di pedoni e auto è estremamente difficile tanto che in certi periodi e anche negli orari di uscita dei bambini dalla vicina scuola San Vito è interdetto il traffico automobilistico.