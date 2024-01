"Abbiamo osato, la gente ci premia"

Buona la prima e soprattutto molta gente ad affollare piazza Brancondi, a Porto Recanati, per la festa dell’ultimo dell’anno che dopo tanti anni è tornata a essere organizzata dal Comune. I festeggiamenti sono cominciati intorno alle 23 con lo spettacolo musicale che ha visto sul palco la cantante Fabiana Conti, ma anche la voce coinvolgente di Valentino Voice e il talento di David Jay. E così hanno proposto e cantato i brani storici e di successo dei favolosi anni ‘70, ‘80 e ‘90, fino a toccare i più recenti anni 2000. Quindi il contro alla rovescia per il nuovo anno, con in testa il sindaco Andrea Michelini, e il brindisi tutti insieme con spumante e qualche fetta di pandoro. Ma la festa è poi proseguita, a suon di musica e balli, fino alle 2. A dirsi soddisfatto è il sindaco Michelini. "Che bella la nostra piazza Brancondi, piena di gente che ballava e festeggiava – ha scritto su Facebook –. Per la prima volta Porto Recanati ha osato ed è stata premiata da una immensa folla piena di spensieratezza e voglia di divertirsi".