"Abbiamo trovato subito l’accordo, vogliamo una salvezza tranquilla"

Sarà una Civitanovese con i piedi per terra, ma pronta a scendere in campo con quel pizzico di incoscienza e tanta voglia di fare bene, con la consapevolezza di doversi confrontare con squadre già ben strutturate e mature. Sarà una Civitanovese fatta di giovani con tanta voglia di correre, ma resta l’ossatura della squadra che ha reso reale il sogno della serie D. In panchina ci sarà mister Sante Alfonsi, Claudio Cicchi confermato direttore generale. Ufficializzati, ieri pomeriggio, il rinnovo biennale per l’allenatore Alfonsi e la conferma di Cicchi come direttore generale. Da giorni, quest’ultimo sta parlando con i giocatori che resteranno così come con quelli che se ne andranno. Sulla squadra che scenderà in campo coi colori rossoblù della Civitanovese nessuno si sbottona, finché non saranno firmati i contratti; confronto in corso anche con chi farà parte dello staff tecnico. "Sin dall’inizio l’idea di restare insieme a Claudio Cicchi e al mister Alfonsi c’era, anche perché l’anno scorso il mister l’ho chiamato io personalmente – ha detto il presidente Mauro Profili –. Gli è stata data questa possibilità e lui ci ha fatto questo regalo. La volontà di restare insieme c’è sempre stata. Ora siamo nel calcio che conta ed è importante creare un futuro ben delineato: abbiamo raggiunto un accordo non per un anno, ma per due anni. Per quanto riguarda i calciatori abbiamo già cominciato a parlare con loro, alcuni saranno confermati". Poi la parola all’allenatore. "La volontà di continuare questo percorso cominciato quasi per sbaglio e con un finale stupendo c’era da tutte e due le parti – ha detto Alfonsi –. Andiamo ad affrontare un campionato impegnativo e di questo dovevamo parlare, non c’era alcun problema economico né altro. Si è subito trovato un accordo per andare avanti, con mia grande felicità. Si è creato un rapporto bellissimo con la città e con tutte le persone vicine. Sarà un altro campionato, quest’anno chiederemo un po’ di pazienza a tutti. Il prossimo anno potrebbero starci sconfitte, pareggi, la Civitanovese viene da due anni sempre al vertice. Affronteremo squadre strutturate e forti, che hanno tanta voglia di vincere". "L’obiettivo è la salvezza tranquilla, non ci montiamo la testa – ha continuato Profili –. Dobbiamo essere bravi, coraggiosi, incoscienti, ma puntiamo alla salvezza tranquilla". Cicchi già da un paio di settimane è al lavoro per allestire la squadra. "Un doveroso ringraziamento a chi non farà più parte della squadra – ha detto –. Dobbiamo pensare agli under, che sono fondamentali per la serie D. Vogliamo una squadra che dia soddisfazione alla città, che ci ha dato sostegno e calore, inserendo tanti giovani che qui potranno fare molto bene. Ho parlato con quasi tutti quelli che rimangono e con quelli che ci dovranno lasciare". Contatti in corso con nuovi sponsor, che verranno presentati a fine luglio; da definire anche la località per il ritiro della squadra.