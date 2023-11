Acqua al "Ciommei",. Cantine Riunite protesta:: "Dovevate ascoltarci"

Nei giorni scorsi la comunicazione da parte del Comune di Tolentino dell’interruzione delle attività sportive nel pallone dell’impianto "Ciommei", causa infiltrazioni d’acqua, ha suscitato la protesta della società Cantine Riunite, modello in città per il calcio a 5. Il club in una nota sbotta così: "Per l’ennesima volta ci troviamo a dover fermare le nostre attività. Da anni denunciamo questa situazione che ormai è arrivata al capolinea come da noi ampiamente previsto e comunicato con mail ufficiale all’ente proprietario della struttura già a luglio. Arrivano le piogge e il campo si allaga. Chiediamo di essere ascoltati e tutelati perché non è più accettabile che una società, principalmente di interesse sociale giovanile, sia ridotta a questo livello a causa di politiche cieche e prive di qualsiasi visione in ambito di strutture sportive".

an. sc.