Acrobazie, giochi e musica. Quattro giorni di spettacoli

Artisti, acrobati, funamboli e tanti spazi per famiglie e bambini. Tutto questo è "Agreste", una quattro giorni di spettacoli che si terranno, da oggi a domenica, nello chapiteau e nella nuova arena all’aperto allestito nelle campagne di Fontenoce allo Stabile di innovazione circense, che da anni accoglie il circo El Grito. Ogni sera, alle 21, andrà in scena "Liminal", opera della condirettrice artistica di El Grito Fabiana Ruiz Diaz, un raro esempio di sperimentazione multidisciplinare che indaga le emozioni a partire dai sogni. Lo spettatore viene immerso nell’astrazione di un circo abbandonato dove vive una donna sola, assistendo alle abitudini e ai rituali della solitudine, a cui si fondono le evoluzioni aeree, le acrobazie e i virtuosismi di una circense in sogno. Sulle partiture originali di Mozart, Chopin e Debussy eseguite dal vivo, sul palco anche Gennaro Lauro e il Maestro Lorenzo Marchesini. Nella nuova arena all’aperto, oggi e domani alle 19, invece, sarà la volta di "Talbò con Bagatella", il progetto di Lorenzo Aureli che attraverso acrobazie e giochi clown invita piccoli e grandi a incontrarsi e a rivivere le suggestioni del tempo passato. Sabato e domenica, sempre alle 19, invece spazio ai Los Filonautas con lo spettacolo "Naufraghi per scelta", il viaggio di due avventurieri alla ricerca del proprio destino. Capitan Fiore e Marinaio Silver affrontano le più svariate peripezie a bordo della loro imbarcazione, una strana nave fatta di un cavo d’acciaio. Ogni giorno alle 18 ci saranno gli allievi della Scuola Romana di Circo con "Via dei Matti numero zero", uno spettacolo con cui far conoscere ai più piccoli le abilità che si acquisiscono con il circo. Tutti i giorni anche "Il viaggio di Trumi di Nomaduo", un percorso di giochi e fantasia, capace di divertire e stimolare attraverso il potere della narrazione di un libro game e di giochi in legno di un tempo. Fino a sabato (e domenica alle 19.30), dopo l’ultimo spettacolo, dj set e musica dal vivo, per quattro giorni di festa. Previsto un servizio navetta tutti i giorni dalle 17 a chiusura che parte da Twin Fun Bar, nella piazzetta davanti al rifornimento IP vicino a Clementoni. Biglietti intero 12 euro, ridotto 8 euro; arena biglietto unico 5 euro. Info 340.6902944.