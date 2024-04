Addetta alle pulizie per 22,5 ore settimanali

Ristorante cerca cuoco con minima esperienza. Si offre tempo determinato rinnovabile o apprendistato (codice offerta 135418/8). Azienda di Sforzacosta di Macerata cerca addetta alle pulizie automunita per lavoro part time 22,5 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, dalle 8.15 alle 12.45. Richiesto domicilio vicino a Macerata (codice offerta 28511/6). Azienda edile cerca muratori, carpentieri e pavimentisti con esperienza consolidata; titolo preferenziale patente C. Età max 50 anni (codice offerta 105450/1). Azienda metalmeccanica cerca giovane operaio anche senza esperienza per manutenzione caldaie e condizionatori. Si offre assunzione a tempo indeterminato e pieno dopo periodo di prova (codice offerta 31531/4). Azienda cerca impiegato/a amministrativo/a. Richiesto diploma o laurea, ottimo utilizzo PC, patente B e auto propria, età max 40 anni. (codice offerta 151473/5).

Per tutte queste offerte inviare curriculum a centroimpiegomacerata.ido@regione.marche.it specificando il codice offerta