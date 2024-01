Addio a Biancucci. Storico gioielliere

Addio allo storico commerciante Enzo Biancucci, fondatore dell’omonima gioielleria di corso Umberto I. Biancucci si è spento ieri, all’età di 93 anni, nella sua abitazione del Rione Villa Pini e i funerali si terranno alle 15 di oggi nella chiesa di San Gabriele. Aprì la gioielleria, oggi gestita dalla figlia Teresa, nel 1954 e vi rimase fino a prima della pandemia, rendendola un punto di riferimento per tutto il territorio. Molto attivo nella Confcommercio, rivestì il ruolo di presidente della Federpreziosi Marche. "Una persona sempre buona e gentile – dice la famiglia per bocca della figlia Teresa –. Ha amato il suo lavoro e probabilmente ogni civitanovese ha qualcosa in casa venduto da lui. Ultimamente si era ritirato ma non ha mai smesso di interessarsi alla vita locale. Ci lascia l’esempio di una persona buona ed onesta, che ha sempre praticato il perdono, amando senza condizioni e accettando serenamente tutto ciò che la vita gli dava, nel bene e nel male".

Anche il sindaco Fabrizio Ciarapica ha voluto ricordarlo, attraverso un post social. "Ho appreso con dolore della scomparsa – ha scritto il primo cittadino – di Enzo Biancucci, storico commerciante di Civitanova, titolare per anni della gioielleria lungo Corso Umberto. Sempre sorridente ed affabile, Enzo era un vero gentiluomo appassionato del suo lavoro, oggi portato avanti con professionalità dalla figlia Teresa. Ci mancheranno i suoi sorrisi e la sua gentilezza. Alla famiglia e a tutti i suoi cari giungano le mie più sentite condoglianze". Alla famiglia Biancucci, è giunto il cordoglio di Debora Pennesi, presidente dell’associazione ‘Centriamo’: "Purtroppo – afferma – non ho avuto il piacere di essere presidente quando lui era in attività ma per me resta il padre meraviglioso di una cara amica". Oltre alla figlia, Biancucci lascia la moglie Lina e i nipoti Roberta, Lucia e Giulia.

Francesco Rossetti