Addio a Gattari di Morrovalle, aveva 63 anni: Ultimo Saluto nella Chiesa di San Bartolomeo

La comunità di Morrovalle ha dato ieri l’ultimo saluto, nella chiesa di San Bartolomeo, a Maurizio Gattari, stroncato a 63 anni da un malore accusato mentre stava guidando. Era infatti diretto verso l’ospedale di Civitanova Alta dopo aver avvertito che qualcosa non andava, ma purtroppo non ci è mai arrivato. I soccorsi sono stati vani ed è stato trovato già senza vita all’interno dell’auto. Molto conosciuto nel comune, dove aveva gestito un distributore di benzina a Trodica, inoltre grazie alla sua passione per la mountain bike era stato per oltre 25 anni dirigente della Polisportiva Morrovallese che così lo ha ricordato: "Una notizia tristissima per tutti noi. Uomo mite e grande lavoratore, sempre presente ogni volta che c’era da rimboccarsi le maniche alle nostre iniziative o stare in allegria tutti insieme ai pranzi e alle cene. Maurizio ha fatto la storia della Polisportiva dagli inizi degli anni ‘90 in poi. Perdiamo un grande amico, una brava persona, uno di noi. Ci uniamo al dolore che ha colpito la famiglia". Gattari lascia la mamma Lina, la sorella Enrica e la cugina a cui era legato Mirella Gattari, imprenditrice agricola ed esponente del Partito democratico.