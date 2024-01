Addio a Giuseppe Melappioni. Storico falegname e mobiliere

Fontespina ha salutato l’altro ieri, nella chiesa parrocchiale di San Carlo Borromeo, Giuseppe Melappioni (nella foto), scomparso all’età di 92 anni, lasciando la moglie Maria Torresi e i figli Graziana, Stefania e Stefano. Melappioni era molto noto, non solo nel suo quartiere, per aver svolto per tutta la vita l’attività di falegname-mobiliere e di commerciante. Aveva il suo laboratorio in via Gioia ed il negozio in via Colombo (lato Est) poco prima della piazzetta San Carlo. Un altro – anni fa – lo aveva aperto anche a Porto Potenza. Simpatico, conversatore nato, ottimista, ha fatto parte di quella formidabile generazione di artigiani e commercianti che, dagli anni sessanta in poi, hanno costribuito – con il lavoro, la manualità e l’intraprendenza – ad accrescere il benessere familiare e cittadino. Tante volte ha raccontato i suoi primi viaggi intrapresi alla volta del Friuli, terra in cui la produzione di sedie e mobili ha occupato sempre il primo posto.

Naturalmente non mancava di trovare qualche carico da effettuare anche all’andata, per non fare il viaggio a vuoto. Il ritorno era sempre felice, perché poteva sempre avere delle novità prescelte per il nostro ambiente e grazie al suo mestiere era in grado di trovare la soluzione su misura per il cliente, cosa che oggi, con la standardizzazione, è diventato pressoché impossibile.

Ennio Ercoli