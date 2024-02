Addio a Piloni, amante dello sport

Si è spento giovedì mattina, circondato dai suoi cari, Francesco Piloni. Residente a Fiuminata, aveva 63 anni ed era conosciuto anche nei territori vicini. Piloni infatti era un appassionato sportivo, amante della corsa. La notizia si è sparsa velocemente sui social e in moltissimi ne sono rimasti colpiti e lo hanno descritto come una bravissima persona, molto socievole e simpatica. Piloni lascia la moglie Lorella, il figlio Alessandro, la nuora Martina, il nipote Leonardo, il fratello Roberto, e tanti parenti e amici. I funerali sono fissati per oggi alle 15 nella chiesa di Santa Maria Assunta, a Fiuminata. Il feretro partirà alle 14,30 dalla Casa Funeraria Beniani, in via Ottone IV di Brunswick, di Matelica. "Ti ricorderemo sempre veloce come il vento", è il pensiero che un conoscente ha affidato ai social network.

Tutta la comunità si stringe alla famiglia in questo difficile momento.