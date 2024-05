Addio a Pio Serafini, storico tifoso della Maceratese

È scomparso Pio Serafini, 69 anni, un volto noto agli sportivi perché innamorato della Maceratese, tra l’altro ha gestito anche il bar della Sportiva, e sepsso era sugli spalti. Ma non solo, Pio era conosciuto da tutti perché sapeva farsi benvolere, sempre pronto a dare una mano, ed era un cuoco davvero bravo. Ha lavorato al Pozzo, al Funny Bread e all’Hotel Grassetti dove è sempre stato apprezzato per la competenza e professionalità. Lascia la sorella Paola, le nipoti Lucia, Letizia con Vito e Lorella con Michele, i pronipoti Brayan, Stella e Sofia, e tanti amici che ne hanno apprezzato le doti. La salma si trova al centro funerario di via dei Velini a Macerata. Il funerale sarà celebrato alle 15.30 di oggi nella Chiesa parrocchiale Santa Croce.